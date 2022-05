Die US-Regierung hat wegen der finanziellen Unterstützung der radikalislamischen Hamas gegen mehrere Personen und Firmen Sanktionen verhängt. Betroffen seien drei Personen und sechs Firmen in mehreren Ländern, die über ein internationales Investitions-Portfolio Erlöse für die Hamas erzielt hätten, teilten das Außenministerium und das Finanzministerium am Dienstag in Washington mit. Auch ein hochrangiges Hamas-Mitglied sei mit Strafmaßnahmen belegt worden. Durch den Schritt werden alle Vermögenswerte der Betroffenen in den USA eingefroren und Geschäfte mit ihnen für US-Bürger untersagt.

Ein Sprecher des US-Außenministeriums beklagte, während die Palästinenser im Gazastreifen unter der Hamas mit harten Lebensbedingungen zu kämpfen hätten, habe die Terrorgruppe Hunderte von Millionen Dollar in ihrem geheimen Investitions-Portfolio angehäuft. Ziel der US-Regierung sei es, der Hamas die Möglichkeit zu nehmen, Finanzmittel zu generieren und zu transferieren. Die Hamas ist in den USA als Terrororganisation eingestuft.