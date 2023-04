US-Regierungsdokumente geleakt: Pistorius in „engem“ Austausch mit den USA

Das mutmaßliche Datenleck mit US-Geheimdokumenten hat in den USA strafrechtliche Ermittlungen sowie eine Behördenübergreifende Untersuchung zu den Auswirkungen ausgelöst. Wie am Dienstagabend bekannt wurde, steht die Bundesregierung wegen des Durchsickerns von Informationen in Kontakt mit der Regierung in Washington.

Ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums teilte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP mit, „dass wir zu diesem Thema im engen laufenden Austausch mit unseren Partnern und insbesondere den USA sind“. Weitere Angaben wollte das Ministerium zu dem Vorfall nicht machen.

In den vergangenen Wochen waren auf Online-Plattform eine Reihe von Dokumenten aufgetaucht, die unter anderem Pläne von USA und Nato zur Unterstützung einer ukrainischen Militäroffensive im Frühjahr gegen Russland enthalten sollen. Dabei soll es nach Medienberichten auch um die Lieferung von Waffen an das angegriffene Land gehen, wie sie auch Deutschland seit dem vergangenen Jahr im großen Umfang zur Verfügung stellt.

Das Pentagon sprach am Montag von einem „sehr ernsten“ Sicherheitsrisiko durch die Veröffentlichungen. Das US-Justizministerium leitete strafrechtliche Ermittlungen wegen des Datenlecks ein.