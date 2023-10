US-Repräsentantenhaus: Republikaner entziehen Jim Jordan Nominierung für den Vorsitz

Die parlamentarische Krise in den USA verschärft sich immer weiter: Die US-Republikaner haben dem rechten Hardliner Jim Jordan die Nominierung für den Vorsitz des Repräsentantenhauses entzogen. Der Verbündete von Ex-Präsident Donald Trump verlor am Freitag eine geheime Fraktionsabstimmung, wie er und andere Abgeordnete im Anschluss an das Votum bestätigten. Zuvor war der erzkonservative Politiker im Plenum bei seinem dritten Anlauf gescheitert, zum Vorsitzenden der Kongresskammer gewählt zu werden.

„Wir müssen zusammenkommen und klären, wer unser Speaker sein wird“, sagte Jordan zu Journalisten mit Blick auf das dritthöchste Staatsamt in den USA. „Ich werde so hart arbeiten wie ich kann, um dieser Person zu helfen.“ Die Republikaner wollen jetzt am Montag ein „Kandidaten-Forum“ abhalten, um einen neuen Kandidaten auszuwählen.

Repräsentantenhaus: Kevin McCarthy wurde vor zweieinhalb abgesetzt

Das Repräsentantenhaus ist seit der Absetzung des republikanischen Vorsitzenden Kevin McCarthy durch eine Rebellion rechter Hardliner der eigenen Partei vor zweieinhalb Wochen gelähmt. Damit können derzeit keine Gesetze beschlossen werden– und auch keine neuen Militärhilfen für Israel und die Ukraine, um die Präsident Joe Biden den Kongress gebeten hat.

Der von Trump unterstützte Jordan war vor einer Woche von der Republikaner-Fraktion für den Vorsitz nominiert worden. Zuvor hatte der eigentlich nominierte Mehrheitsführer Steve Scalise angesichts fehlender Unterstützung in den eigenen Reihen das Handtuch geworfen.

Der für scharf rechte Positionen und einen aggressiven Politikstil bekannte Jordan stößt aber bei vielen moderaten Republikanern auf Ablehnung und ist für Bidens Demokraten unwählbar. Da die Republikaner im Repräsentantenhaus nur über eine knappe Mehrheit verfügen, konnte er sich kaum Abweichler in den eigenen Reihen leisten.

Krise im US-Repräsentantenhaus: Gesetze können nicht beschlossen werden

Der derzeitige Vorsitzende des Justizausschusses des Repräsentantenhauses verlor am Dienstag, Mittwoch und dann Freitag insgesamt drei Abstimmungen im Plenum. Dabei stieg jedes Mal die Zahl der republikanischen Abgeordneten, die gegen Jordan stimmten – von 20 auf 22 und schließlich 25.

Am Donnerstag war der Plan gescheitert, den geschäftsführenden Vorsitzenden Patrick McHenry für einige Monate mit mehr Befugnissen auszustatten, damit die Kammer wieder Gesetze beschließen kann. Die Republikaner sind derzeit so zerstritten, dass völlig offen ist, wie das Chaos enden könnte. Schon die Absetzung McCarthys am 3. Oktober war eine historische Premiere: Nie zuvor in der US-Geschichte war ein Vorsitzender des Repräsentantenhauses abgesetzt worden.