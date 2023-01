US-Schauspielerin Andie MacDowell schwärmt von Enkelkind Bislang hat die US-Schauspielerin ihre Enkelin nur zwei Mal besuchen können. Das will die 64-Jährige nun aber ändern. dpa

Berlin -US-Schauspielerin Andie MacDowell (64) möchte ihre neugeborene Enkelin am liebsten so häufig wie möglich sehen. „Es ist ein so schönes Gefühl, Großmutter zu sein“, sagte sie am Rande der diesjährigen Berliner Modewoche am Mittwochabend.