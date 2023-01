US-Sender kündigt Prinz-Harry-Interview an Prinz Harry will in Kürze seine Memoiren veröffentlichen. Zuvor will der US-Sender CBS den abtrünnigen Royal jedoch noch in einem Interview zu Wort kommen la... dpa

ARCHIV - Prinz Harry, Herzog von Sussex. Matt Dunham/Pool AP/dpa

Santa Barbara -Kurz vor der Veröffentlichung der Memoiren des britischen Prinzen Harry will der US-Sender CBS ein Interview mit dem 38-Jährigen abtrünnigen Royal ausstrahlen. Das geht aus einem Trailer hervor, den der Sender am Montag auf seinen Social-Media-Auftritten teilte. Darin ist zu sehen, wie sich Harry mit US-Journalist Anderson Cooper unterhält. Das Interview soll am kommenden Sonntag gezeigt werden - nur zwei Tage vor der Veröffentlichung der von CBS als „explosiv“ bezeichneten Autobiografie mit dem Titel „Spare“ (zu Deutsch: „Reserve“).