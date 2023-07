US-Serienstar Andrea Evans ist tot – Stalker zwang sie aus der Öffentlichkeit

Die US-Schauspielerin Andrea Evans ist im Alter von 66 Jahren gestorben. Sie starb an den Leiden einer Krebserkrankung in ihrem Haus in Pasadena, Kalifornien. Das bestätigte ihr Freund und Kollege Don Carroll dem Branchenmagazin Deadline. Evans war durch ihre zahlreichen Auftritte in amerikanischen Soaps bekannt geworden.

„Reich und schön“, „Schatten der Leidenschaft“, „Passions“ – Evans war in den beliebtesten Vorabendsendungen im amerikanischen Fernsehen zu sehen. Ihren großen Durchbruch feierte sie in der Rolle der Tina Lord in „Liebe, Lüge, Leidenschaft“ in den 1970er-Jahren. Später wurde sie in dieser Rolle auch für den Emmy nominiert. Zuletzt spielte Evans in der Amazon-Prime-Serie „The Bay“ mit.

Verstorbener Serienstar: Stalker stellte Evans nach

Ende der 80er-Jahre stieg Evans überraschend aus dem Seriengeschäft aus. Später wurde bekannt, dass sie von einem Stalker belästigt wurde. Der in eine psychiatrische Klinik eingelieferte Mann gab Evans als seine nächste Angehörige an und begann, ihr mit Blut geschriebene Morddrohungen zu schicken. Der Mann wurde schließlich festgenommen. Doch die Angst habe sie „für immer verändert“, sagte Evans im Jahr 2008 in einem Interview.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Fans, Freund und Kollegen trauern nun um die Schauspielerin. In den sozialen Medien kursieren Schnappschüsse und Erinnerungen an den Serienstar.