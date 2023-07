Der wegen sexuellen Missbrauchs verurteilte Ex-Sportarzt Larry Nassar ist am Sonntagnachmittag im Bundesgefängnis im US-Bundesstaat Florida niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Das berichtete die New York Times. Demnach wurde der 59-Jährige von einem Mithäftling angegriffen und je zweimal in Hals und Rücken und weitere sechsmal in die Brust gestochen. Ein Gefängniswärter habe sofort lebensrettende Maßnahmen durchgeführt.

Nassar sei später in ein Gefängniskrankenhaus gebracht worden, wo unter anderem seine Lunge kollabierte. „Er hat Glück gehabt, dass er noch lebt“, sagte Joe Rojas, Präsident der Gewerkschaft Local 506, die sich für die Rechte von Gefängnisangestellten einsetzt, laut der Times. Mittlerweile sei er stabil.

Nassar war Arzt des amerikanischen Turnverbandes. In mindestens 250 Fällen missbrauchte er junge Sportlerinnen sexuell und wurde dafür zu 175 Jahren Haft verurteilt. Seit 2017 ist Nassar in Haft. Bereits im Jahr 2018 wurde er im Gefängnis in Arizona angegriffen, woraufhin er nach Florida verlegt wurde.

Gravierende Fehler des FBI ermöglichten weiteren Missbrauch

Nassar, der seit 1986 für den Turnverband arbeitete, ab 1996 sogar dessen medizinischer Leiter war, wurde schon Anfang der 1990er-Jahre vorgeworfen, Sportlerinnen zu missbrauchen. Zahlreiche berühmte Turnstars wie etwa Simone Biles, Gabby Douglas und McKayla Maroney gehörten zu seinen Opfern.

Der Fall Nassar wurde 2020 in einer Netflix-Dokumentation mit dem Namen „Athlete A“ verarbeitet. 2021 stellte der Generalinspekteur des Justizministeriums in einem Bericht fest, dass die Bundesbehörde FBI gravierende Fehler bei den Ermittlungen gemacht hatte. So hatte Nassar die Möglichkeit, weitere Frauen anzugreifen. Im vergangenen Jahr forderten 13 von Nassar sexuell missbrauchte Sportlerinnen, jeweils 10 Millionen US-Dollar vom FBI. Larry Nassar besaß darüber hinaus etwa 37.000 Fotos mit Kinderpornografie und mindestens ein Video, in dem er eine Minderjährige sexuell missbraucht.