Washington hat zugesichert, dass die Sicherheitsgarantievereinbarungen mit der Ukraine bestehen bleiben, unabhängig davon, wer im Jahr 2024 zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wird.

Der Sprecher des Außenministeriums wurde in einem Briefing am Mittwoch gefragt, ob es in der Regierung von Wolodymyr Selenskyj sowie in verbündeten Ländern Befürchtungen gibt, dass die USA ihre Unterstützung nicht aufrechterhalten werden, falls Donald Trump oder ein anderer Republikaner 2024 ins Weiße Haus einzieht.

„In Gesprächen mit Verbündeten haben wir deutlich gemacht, dass wir zwei Dinge tun müssen. Zum einen müssen wir die Ukraine in dem Kampf, den sie jetzt führen muss, weiterhin unterstützen“, antwortete Pressesprecher Matthew Miller laut der offiziellen Niederschrift auf der Website des Außenministeriums. „Zweitens müssen wir langfristige Sicherheitsvereinbarungen abschließen, die jede Regierung überdauern, sowohl hier in den Vereinigten Staaten als auch unter unseren Verbündeten und Partnern, die sich für dieselbe Art von langfristigen Sicherheitsverpflichtungen entschieden haben.“

Anfang des Monats äußerten sich amerikanische und europäische Beamte gegenüber CNN besorgt darüber, dass der russische Präsident Wladimir Putin die US-Präsidentschaftswahlen 2024 in seine Kriegsplanung für die Ukraine einbezieht. Er hoffe, dass die USA im Falle einer Niederlage von Joe Biden ihre Unterstützung für die Ukraine einschränken und die Position des Kremls im Falle künftiger Verhandlungen verbessern werden.



Trump selbst hat behauptet, dass er in der Lage wäre, den russischen Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden zu beenden, dank seiner engen Beziehungen sowohl zu Selenskyj als auch zu Putin.



Vor zwei Wochen forderte er auf einer Kundgebung in Pennsylvania die Republikaner im Kongress auf, die militärische Unterstützung für die Ukraine so lange zurückzuhalten, bis die Regierung Biden mit den Ermittlungen gegen Hunter Biden, den umstrittenen Sohn des Präsidenten, kooperiert.