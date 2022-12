Tod bei WM-Spiel: Witwe veröffentlicht Todesursache von US-Journalist Sportjournalist Grant Wahl brach bei einer Viertelfinalpartie auf der Tribüne zusammen und starb. Nun liegt das Obduktionsergebnis vor. dpa

Der mit Preisen hochdekorierte Journalist Grant Wahl war während des Viertelfinales zwischen Argentinien und den Niederlanden auf der Medientribüne zusammengebrochen. dpa/Fifa

Al-Rajjan -US-Sportjournalist Grant Wahl ist bei der Fußball-WM in Katar eines natürlichen Todes gestorben. Das teilte seine Frau Céline Gounder nach einer Obduktion in New York mit.