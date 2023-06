Mike Pence gibt Kandidatur für US-Wahl am Mittwoch bekannt

Der ehemalige Vizepräsident Mike Pence will seine Kandidatur offiziell am Mittwoch bekannt geben.

Der ehemalige Vizepräsident Mike Pence will seine Kandidatur offiziell am Mittwoch bekannt geben. Iowa City Press/imago

Der ehemalige US-Vizepräsident Mike Pence hat die Unterlagen für seine Bewerbung um das Präsidentenamt für die Wahl 2024 eingereicht. Wie die Associated Press berichtet, will er seine Bewerbung als republikanischer Kandidat offiziell am Mittwoch in Des Moines (Iowa) bekanntgeben.

Pence war in der Trump-Administration von 2017 bis 2021 Vizepräsident der Vereinigten Staaten. Mit ihm gehen außerdem der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, Ex-Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, und der frühere Präsident Donald Trump als republikanische Kandidaten für die US-Präsidentschaftswahl 2024 ins Rennen.

Für die Demokraten will der amtierende US-Präsident Joe Biden für eine zweite Amtszeit antreten. Robert Francis Kennedy Jr. – Neffe des ehemaligen Präsidenten John F. Kennedy – und Autorin Marianna Williamson wollen ebenfalls für die Demokraten antreten.