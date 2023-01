„Katastrophaler Systemfehler“: Alle Flüge in den USA gestoppt

Der Flughafen in Denver im US-Bundesstaat Colorado. Derzeit kann kein Flugzeug in den USA abheben.

In den USA darf derzeit kein einziges Flugzeug abheben. Wie das Nachrichtenmagazin Express berichtete, liegt dies an einem „katastrophalen Systemfehler“ bei der US-Luftfahrtbehörde (FAA). Probleme mit dem System wurden offenbar erstmals am Dienstag bekannt. Wann der Fehler behoben wird, ist derzeit nicht bekannt.

Wie die Luftfahrtbehörde auf Twitter mitteilte, handelt es sich offenbar bei dem betroffenen System um das „Notice for Air Missions System“ (NOTAMS) – auf Deutsch: „System für Nachrichten für Flugvorhaben“. NOTAMS enthalten kurzfristige bzw. dringliche Anordnungen, Verfahren und Informationen, die als ergänzende Information für die Durchführung eines Fluges von Interesse sind.

Der Flugverkehr im ganzen Land sei beeinträchtigt. Wie groß die Auswirkungen sind, war zunächst jedoch nicht klar. Am Morgen (Ortszeit) waren laut der Webseite flightaware.com mehr als 750 Flüge innerhalb, nach oder aus den USA verspätet, rund 90 waren ausgefallen. Ob der Computerausfall der Grund für die Störungen war, war nicht ersichtlich.