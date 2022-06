Ein Kunde hat eine Angestellte der Fastfood-Kette Subway in Atlanta (Georgia) erschossen. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP. Eine weitere Frau wurde demnach verletzt. Das Motiv für die Tat: Der Restaurantbesucher war der Auffassung, dass zu viel Mayonnaise auf seinem Sandwich war.

Die Schießerei ereignete sich am Sonntag gegen 18.30 Uhr in dem Fast-Food-Lokal, das an eine Tankstelle in der Innenstadt von Atlanta angeschlossen ist. Laut der Polizei stritt der mutmaßliche Täter mit den beiden Angestellten und schoss dann plötzlich auf die Frauen. Bis zum frühen Montagmorgen gab die Polizei von Atlanta nicht bekannt, ob der Verdächtige festgenommen wurde. Der Zustand der verletzten Frau war derzeit noch unklar.