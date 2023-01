USA: Frau stiehlt Chicken Wings im Wert von 1,5 Millionen Dollar

Im US-Bundesstaat Illinois soll eine Frau im Zeitraum von Juli 2020 bis Februar 2022 nicht autorisierte Bestellungen von 11.000 Kisten Chicken Wings im Wert von über 1,5 Millionen Dollar im Namen der Schulbehörde getätigt haben. Wie der Staatsanwaltschaft des Cook County mitteilte, wurde sie wegen Finanzkriminalität und Diebstahls angeklagt. Der US-Sender NBC Chicago hatte darüber berichtet.

Die Frau namens soll als Direktorin der Schulgastronomie für einen Bezirk gearbeitet haben. Dort tätigte sie offenbar hunderte unautorisierte Essens-Bestellungen im Namen der Behörde. Der Zulieferer gab an, die Verdächtige wegen der großen Menge bestellter Chicken Wings gut zu kennen. Eigentlich stehen die Hühnerschenkel in den Schulen nicht auf dem Menü, jüngere Schüler könnten sich an den Knochen verschlucken.

Dem Finanzverwalter des Cook County fielen die Unregelmäßigkeiten im Januar vergangenen Jahres auf – auch weil die Behörde ihr Budget für Essensbestellungen deutlich überschritt. Wofür die Frau die Massen an Chicken Wings verwendete, ist derzeit noch unklar.