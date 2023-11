USA: Importe von russischen Kernbrennstoffen bedrohen „nationale Sicherheit“

Die USA wollen den Import von Kernbrennstoffen aus Russland verbieten. Die Importe, die trotz des Ukraine-Kriegs weiterhin stattfinden, stellen laut der stellvertretenden Ministerin für Kernenergie, Kathryn Huff, eine Bedrohung für die nationale Sicherheit und die Klimaziele dar. Kernbrennstoffe sind besonders spaltbare Elemente wie Uran oder Plutonium.



Huff sagte der Financial Times, dass 20 Prozent der verbrauchten Kernbrennstoffe über Anreicherungsverträge mit russischen Lieferanten kommen, sei „zutiefst besorgniserregend.“ Russland kontrolliere fast 50 Prozent der weltweiten Lieferungen. „Es ist wirklich wichtig, dass wir uns von unserer Abhängigkeit, insbesondere von Russland, lösen“, so Huff.

USA: Gesetzentwurf zum Verbot von Uranimporten gibt es bereits

Ein Gesetzentwurf zum Verbot von Uranimporten aus Russland wurde im Mai von einem Unterausschuss im US-Repräsentantenhaus verabschiedet. Ein ähnlicher Gesetzentwurf liegt dem Senat vor.

Die Sanktionen gegen die russische Öl- und Gasindustrie hätten Moskau Dutzende Milliarden Dollar an Einnahmeverlusten beschert, so Huff. Aber Washington habe es unterlassen, den russischen Atomriesen Rosatom daran zu hindern, Kernbrennstoffe und Anreicherungsdienstleistungen an Kraftwerksbetreiber in den USA und im Westen zu verkaufen, da es nur wenige alternative Versorgungsquellen gebe.

Huff sagte weiter, die Biden-Regierung habe den Kongress um zusätzliche 2,16 Milliarden Dollar gebeten, um der USA die eigene Herstellung von Kernbrennstoffen zu ermöglichen. Nur das werde die russische Marktdominanz stoppen. „Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass das Dumping billiger russischer angereicherter Uranprodukte unseren Brennstoffkreislauf in der Vergangenheit wirklich geschädigt hat und uns dorthin gebracht hat, wo wir heute sind“, erklärte die Ministerin.