Die vor etwa einer Woche plötzlich gestorbene Ivana Trump wurde am Mittwoch in New York beerdigt. Die 73-Jährige war die erste Ehefrau des ehemaligen US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Medienberichten zufolge seien bei der Beisetzung Familie sowie Freundinnen und Freunde anwesend gewesen.

Demnach war auch Donald Trump mit seiner dritten Ehefrau und Ex-First Lady Melania zur Zeremonie gekommen. Auch die drei gemeinsamen Kinder von Donald und Ivana Trump – Donald Junior, Eric und Ivanka – seien bei dem Bestattungsinstitut auf der Upper East Side gewesen, berichtet ntv.

Ivana Trump: In ihrer Wohnung tot aufgefunden

Ivana Trump war am 14. Juli in ihrer Wohnung in Manhattan tot aufgefunden worden. Laut New Yorker Behörden habe sie Verletzungen am Oberkörper gehabt, durch einen Stoß oder einen Unfall war sie mutmaßlich eine Treppe hinabgestürzt. Sie erlag ihren Verletzungen.

Die Messe zur Beisetzung fand nach Angaben von t-online um 13.30 Uhr Ortszeit in der St.-Vincent-Ferrer-Kirche an der Upper East Side in Manhattan statt. Demnach sei Ivana Trumps Leiche in einem goldenen Sarg von zehn Sargträgern die Stufen hinauf getragen worden.