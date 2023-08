USA, Japan und Südkorea wollen Militärkooperation verstärken

Die USA, Japan und Südkorea wollen ihre militärische Kooperation ausbauen. Der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, kündigte vor einem Gipfeltreffen von US-Präsident Joe Biden, dem japanischen Regierungschef Fumio Kishida und dem südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol in Camp David einen „mehrjährigen Planungsprozess für Militärübungen in allen Bereichen an“.

Geplant sei angesichts „nordkoreanischer Provokationen“ auch eine bessere „Koordination und Integration der Abwehr von ballistischen Raketen“ und ein Ausbau des Informationsaustausches und der Krisenkommunikation, sagte Sullivan weiter. Grundsätzlich würden die drei Staaten eine „vertiefte Kooperation“ mit jährlichen Konsultationen auf hoher Ebene anstreben.

Erstes „eigenständige Gipfeltreffen“ zwischen den USA, Japan und Südkorea

Joe Biden hatte Fumio Kishida und Yoon Suk Yeol auf das Gelände im Erholungsgebiet Catoctin Mountain nahe Washington eingeladen. Es handelt sich der US-Regierung zufolge um das erste „eigenständige Gipfeltreffen“ zwischen den USA, Japan und Südkorea überhaupt. Es ist außerdem das erste Mal, dass Biden den Ort für einen Gipfel nutzt. „Dieser Ort ist nur für die wichtigsten und bedeutendsten Treffen dieser Art reserviert“, sagte ein Vertreter des Weißen Hauses. Die Beziehungen der drei Länder sollten dort „auf ein neues Niveau“ gehoben werden.

Die USA und ihre Partner im Indopazifik blicken beunruhigt auf Nordkoreas wiederholte Raketenabschüsse sowie das wachsende Machtstreben Chinas in der Region. Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel haben zuletzt wieder deutlich zugenommen. Die USA und andere Staaten sind auch besorgt über Chinas Handelspraktiken und den chinesischen Expansionsdrang im Indopazifik. Mit Indopazifik ist eine Region vom Indischen bis zum Pazifischen Ozean gemeint. China habe sich in der Region „aggressiv“ verhalten, so Washington. Ebenfalls kritisch sehen die USA Pekings Nähe zu Moskau nach Russlands Einmarsch in die Ukraine.

Schneller Austausch „im Falle eines regionalen Notfalls oder einer Bedrohung“

Die neu vereinbarte Konsultationspflicht der drei Verbündeten solle daher „im Falle eines regionalen Notfalls oder einer Bedrohung“ einen schnellen Austausch sicherstellen, so das Weiße Haus. „Wir werden Möglichkeiten erörtern, Informationen auszutauschen, unsere Botschaften abzustimmen und politische Maßnahmen gemeinsam zu ergreifen“, hieß es. Diese Verpflichtung beeinträchtige aber weder das Recht eines der Länder auf Selbstverteidigung nach dem Völkerrecht noch bestehende bilaterale vertragliche Verpflichtungen. Die neue trilaterale Hotline solle in „Momenten der Krisen und Unsicherheit“ zum Einsatz kommen.

„Es geht nicht darum, Maßnahmen zu ergreifen, die China isolieren sollen“, betonte das Weiße Haus. Ein US-Regierungsvertreter verglich das enge Bündnis, das entstehen soll, mit der Beziehung zwischen Deutschland und Frankreich. Diese hätte zunächst auf Ebene der Staats- und Regierungschefs beider Länder begonnen - sei dann aber auch auf Ebene der Regierungen und der Menschen ausgeweitet worden. Ziel sei es also, das Bündnis nicht nur in den Hauptstädten zu verankern, sondern gesamtpolitisch, so der US-Vertreter. Daher plane man auch, sich künftig auf Spitzenebene jährlich zu treffen.