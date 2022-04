Die USA haben der Ukraine weitere Waffenlieferungen im Umfang von 800 Millionen Dollar (knapp 740 Millionen Euro) zugesagt. „Dieses Paket umfasst schwere Artilleriewaffen, dutzende Haubitzen und 144.000 Schuss Munition für diese Haubitzen“, sagte US-Präsident Joe Biden am Donnerstag im Weißen Haus. Geliefert werden sollen demnach auch zusätzliche taktische Drohnen.

Mit den Waffenlieferungen solle die ukrainische Armee im Kampf gegen Russland in der Donbass-Region unterstützt werden, sagte Biden nach einem Treffen mit dem ukrainischen Regierungschef Denys Schmyhal in Washington weiter. Die USA und ihre Verbündeten würden Kiew „so schnell wie möglich“ neue Waffen und Ausrüstung liefern, während Russland im Osten der Ukraine „die nächste Phase dieses Krieges“ einläute.

Biden hatte der Ukraine bereits vergangene Woche Rüstungsgüter im Wert von 800 Millionen Dollar zugesagt. Dabei ging es unter anderem um Artilleriesysteme, Artilleriemunition, Panzerfahrzeuge und Hubschrauber.

Neue Lieferung aus den USA umfasst 72 Haubitzen und 121 Drohnen

Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums umfasst die neue Zusage unter anderem 72 Haubitzen vom Kaliber 155 Millimeter, 72 Fahrzeuge zu deren Transport und mehr als 121 Drohnen. Demnach haben die USA der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar militärische Ausrüstung im Wert von insgesamt rund 3,4 Milliarden Dollar zugesagt.

Biden betonte am Donnerstag, es werde dem russischen Präsidenten Wladimir Putin „niemals gelingen, die ganze Ukraine zu dominieren und zu besetzen“. Mit Blick auf russische Angaben einer Einnahme der ukrainischen Hafenstadt Mariupol sagte Biden, es sei „fraglich, ob er (Putin) Mariupol kontrolliert“. „Es gibt noch keinen Beweis, dass Mariupol komplett gefallen ist.“

Der Präsident verkündete zudem im Zuge der Sanktionspolitik gegen Russland ein Anlegeverbot für russische Schiffe in US-Häfen - „so, wie sie es in Europa gemacht haben“. Damit dürfe kein Schiff, das unter russischer Fahne fahre, von einem russischen Unternehmen betrieben werde oder einem solchen Unternehmen gehöre, in US-Häfen einlaufen, sagte Biden.

Die USA gaben auch eine neue Finanzhilfe in Höhe von 500 Millionen Dollar an die Ukraine bekannt. Mit dem Geld soll der ukrainischen Regierung unter anderem dabei geholfen werden, Gehälter und Renten auszuzahlen. Das Geld ist auch für Programme bestimmt, die eine „Verschlechterung der humanitären Situation in der Ukraine“ verhindern sollen, wie das US-Finanzministerium erklärte.

Zahlreiche westliche Staaten unterstützen die Ukraine im Krieg gegen Russland mit Waffenlieferungen und Finanzhilfen. Zuletzt konzentrierten sich die Gefechte auf den Osten der Ukraine.