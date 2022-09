In Memphis im US-Bundesstaat Tennessee hat ein Mann offenbar wahllos vier Menschen erschossen und drei schwer verletzt . Wie der Sender NPR berichtete, dauerte der Amoklauf mehrere Stunden an. Mittlerweile wurde der Tatverdächtige, der die Tat offenbar auch über Facebook Live streamte, festgenommen.

Der Amoklauf begann offenbar bereits am Mittwochnachmittag. Die Polizei forderte die Bewohner von Memphis auf, nicht ihre Häuser zu verlassen. Der öffentliche Personennahverkehr war zeitweise unterbrochen, ein Baseball-Stadium befand sich kurzzeitig im Lockdown.

Verdächtiger ist polizeibekannt

Der Verdächtige soll seine Schussattacken teilweise gefilmt und live bei Facebook gestreamt haben. So soll eine Szene zu sehen gewesen sein, in der der mutmaßliche Täter auf einen Mann in einem Geschäft feuerte und diesen schwer verletzte.

Der festgenommene Mann ist bereits polizeibekannt. Im Februar 2020 wurde der damals 17-Jährige zu einer dreijährigen Haftstrafe wegen schwerer Körperverletzung verurteilt. Offenbar wurde er nach elf Monaten wieder aus dem Gefängnis entlassen.

Bürgermeister Jim Strickland kritisierte die vorzeitige Freilassung: Hätte der Verdächtige seine volle Strafe verbüßt, würde er demnach noch im Gefängnis sitzen. „Vier unserer Mitbürger wären dann noch am Leben“, sagte Strickland.