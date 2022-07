Die Polizei in Richmond im US-Bundesstaat Virginia hat nach eigenen Angaben einen weiteren Schusswaffen-Angriff auf Feierlichkeiten zum US-Unabhängigkeitstag vereitelt. Ein 38-Jähriger und ein 52-Jähriger seien festgenommen worden, sagte Richmonds Polizeichef Gerald Smith am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Zwei Sturmgewehre, eine Pistole und 223 Schuss Munition seien beschlagnahmt worden.

Die Absicht der beiden Männer sei gewesen, das Feuer auf die Menge bei den Feierlichkeiten in Richmond am vergangenen Montag zu eröffnen, sagte Smith. „Wir wissen nicht, was ihr Motiv war.“ Die Polizei sei durch einen Tipp aus der Bevölkerung alarmiert worden. „Ein Anruf hat am 4. Juli zahlreiche Leben gerettet.“

Bei einer Parade zum Unabhängigkeitstag in Highland Park im US-Bundesstaat Illinois hatte ein 21-Jähriger das Feuer eröffnet. Sieben Menschen wurden getötet, zahlreiche weitere wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter hat nach Angaben der Staatsanwaltschaft gestanden, auf die Menschenmenge geschossen zu haben.