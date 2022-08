Ein Schulbezirk im US-Bundesstaat Missouri hat die körperliche Bestrafung in Schulen wieder eingeführt. Wie die britische Zeitung Springfield News-Leader berichtete, dürfen Schüler in Cassville County wieder durch körperliche Züchtigung bestraft werden – allerdings „nur“ mit einer Art Paddel. Seit 2001 war die Prügelstrafe verboten worden, im Juni dieses Jahres wurde die Praktik wieder erlaubt.

Schläge in Schulen in 19 Bundesstaaten erlaubt

Die Entscheidung wurde getroffen, nachdem eine Befragung unter Eltern ergeben hatte, dass sie sich zusätzliche Maßnahmen wünschten, die Schüler zu disziplinieren. Statt einer Suspendierung hätten die Eltern sich eine anderen „letzten Ausweg“ gewünscht, so die Leiterin der Schulen des Bezirks. Dass die Eltern sich ausdrücklich körperliche Bestrafung gewünscht hätten, wird allerdings nicht behauptet.

Eltern, die der körperlichen Bestrafung ihrer Kinder in der Schule zustimmen, können ein Formular ausfüllen und dies in der Schule abgeben. Nur der Direktor darf die Kinder bestrafen, die Maßnahme muss zudem in Anwesenheit eines Zeugen stattfinden und darf nicht vor anderen Schülern angewendet werden.

Jüngere Kinder sollen laut der Schulleiterin „ein bis zwei“ Schläge erhalten, ältere hingegen bis zu drei. Zurzeit ist die körperliche Bestrafung in 19 US-Bundesstaaten erlaubt – darunter sind vor allem Südstaaten wie Alabama, Georgia oder South Carolina.