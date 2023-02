USA: Schüsse an Universität von Michigan – Täter auf der Flucht

An der Universität von Michigan ist durch Schüsse mindestens ein Mensch ums Leben gekommen, weitere wurden verletzt. Ein Schütze habe am Montagabend (Ortszeit) in einem Saal der Universität das Feuer eröffnet, teilte die Polizei mit. Alle, die sich auf dem Universitätscampus in der Stadt East Lansing befanden, wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Nach den ersten Schüssen soll es laut Polizei an einem weiteren Ort auf dem Campus zu einer zweiten Attacke gekommen sein.

Medien berichteten unter Berufung auf einen Universitätssprecher von mindestens einem Todesopfer, die Polizei sprach zudem von mehreren Verletzten. Der Täter sei auf der Flucht. Augenzeugen zufolge soll er während der Tat eine Maske getragen haben.

Gebäude evakuiert - Aufruf zum Kampf

„Weglaufen, verstecken, kämpfen“, hieß es in einer ersten Warnmitteilung der Universität an Studierende und Angestellte. Wenn möglich solle man sich von der Gefahr entfernen, andernfalls verschanzen. Falls beides nicht möglich sei, solle man sich verteidigen, hieß es zur Erklärung. Die Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Mehrere Gebäude seien evakuiert worden.

Die Universität von Michigan wird laut der offiziellen Webseite von mehr als 50.000 Studierenden besucht. Der Campus erstreckt sich demnach über mehr als 21 Quadratkilometer.