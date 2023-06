USA veröffentlichen Video von Zwischenfall mit chinesischem Schiff in Straße von Taiwan

In der Straße von Taiwan hat sich am Wochenende eine unfreundliche Begegnung zwischen der chinesischen und der amerikanischen Armee ereignet. Die U.S. Navy hat nun ein Video veröffentlicht.

In der Meerenge zwischen der Volksrepublik China und Taiwan hat sich erneut eine unfreundliche Begegnung zwischen der chinesischen und der amerikanischen Armee ereignet. Ein chinesisches Marineschiff habe sich auf „unsichere Weise“ dem Zerstörer „USS Chung-Hoon“ der U.S. Navy genähert, erklärte die U.S. Army am Samstag (Ortszeit). Das chinesische Schiff habe die „Chung-Hoon“ in der Straße von Taiwan im Abstand von nur rund 140 Metern überholt.

Die U.S. Army führte aus, die „USS Chung-Hoon�� habe daraufhin ihren Kurs beibehalten, aber ihr Tempo gedrosselt, „um eine Kollision zu vermeiden“. Später habe das chinesische Schiff ein zweites Mal überholt und sich bis auf rund 140 Meter genähert.

Die U.S. Navy hat dieses Video des Zwischenfalls veröffentlicht:

Die „USS Chung-Hoon“ hatte die Straße von Taiwan mit dem kanadischen Marineschiff „HMCS Montréal“ durchfahren. Die chinesische Armee teilte mit, dass sie die Durchfahrt der beiden Schiffe überwacht habe, erwähnte aber keinen Zwischenfall. Armeesprecher Shi Yi erklärte: „Die betreffenden Länder verursachen willentlich Unruhe in der Straße von Taiwan, schüren absichtlich Risiken und untergraben böswillig den Frieden und die Stabilität in der Region.“



Amerikanische Schiffe passieren regelmäßig die Meerenge zwischen China und Taiwan, tun dies aber selten in Begleitung eines Schiffes von Verbündeten. Die letzte gemeinsame Durchfahrt der amerikanischen Marine mit der kanadischen hatte sich im September ereignet.

Die Durchfahrungen irritieren Peking, da Taiwan dort als abtrünniges Gebiet betrachtet wird, das Peking wieder mit dem Festland vereinigen will – notfalls mit militärischer Gewalt. Die Spannungen zwischen China und den USA wegen der Taiwan-Frage haben in jüngster Zeit deutlich zugenommen. So warf die U.S. Army China unlängst vor, ein chinesischer Kampfjet habe am 26. Mai „ein unbegründetes aggressives Manöver“ in der Nähe eines amerikanischen Aufklärungsflugzeugs geflogen.



Die Spannungen zwischen den USA und China bestimmen auch den Shangri-La-Dialog, eine asiatisch-pazifische Sicherheitskonferenz in Singapur, die am Sonntag zu Ende geht.