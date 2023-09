USA: Zusatzartikel kann Donald Trump von der Wahl ausschließen

Soll der ehemalige US-Präsident Donald Trump wegen des Umsturzversuchs vom 6. Januar 2021 auf das US-Kapitol für eine erneute Präsidentschaftskandidatur ausgeschlossen werden? Demokraten und Rechtsexperten stimmen dem zu und berufen sich dabei auf den 14. Zusatzartikel der US-Verfassung, wie The Guardian berichtete.

Im dritten Absatz des 14. Zusatzartikels heißt es demnach, niemand dürfe ein „ziviles oder militärisches Amt in den Vereinigten Staaten bekleiden, der zuvor als Mitglied des Kongresses, als Offizier der Vereinigten Staaten, als Mitglied einer staatlichen Legislative oder als Exekutiv- oder Justizbeamter eines Staates einen Eid auf die Verfassung der Vereinigten Staaten geleistet hat und sich an einem Aufstand oder einer Rebellion gegen dieselbe beteiligt oder den Feinden derselben Hilfe oder Beistand geleistet hat.“

Anfang November 2024 wird in den USA ein neuer Präsident gewählt

Der demokratische Senator Tim Kaine aus Virginia erkenne in der Zusatzklausel ein „starkes Argument“ dafür, dass Trump nicht weiter antreten könne. Er sehe in dem Angriff auf das Kapitol einen bestimmten Zweck, „und zwar der Störung der friedlichen Machtübergabe, wie sie in der Verfassung festgelegt ist“, sagte Kaine in einem Interview mit dem Guardian.

Für Trump würde das bedeuten, dass die Beteiligung am Sturm auf das Kapitol ein deutliches Ausschlusskriterium für die Neu-Aufstellung zu den kommenden Wahlen ist. Jetzt soll geprüft werden, ob die Klausel in Trumps Fall auch wirklich rechtskräftig wird. In den USA wird Anfang November 2024 ein neuer Präsident gewählt. Trump will sich ein weiteres Mal für die Republikaner aufstellen lassen. Um am Ende der Präsidentschaftskandidat der Partei zu werden, muss er sich zunächst in internen Vorwahlen durchsetzen, die im Januar 2024 beginnen.