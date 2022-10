Usedom-Krimi mit Katrin Sass weit vorn Der Usedom-Krimi hat es am Donnerstagabend mit der Folge „Schneewittchen“ unter den TV-Zuschauern auf den Spitzenplatz geschafft. Die Konkurrenz folgt weit d... dpa

ARCHIV - Katrin Sass schaltet sich als Karin Lossow in «Schneewittchen» wieder in die Ermittlungen um einen Mordfall ein. t/obs NDR/Oliver Feist/NDR/Oliver Feis

Berlin -Der „Usedom-Krimi“ der ARD ist am Donnerstagabend wieder der Primetime-Hit gewesen. Die Episode „Schneewittchen“ mit Katrin Sass schalteten im Schnitt 7,45 Millionen im Ersten ein, was satten 28,6 Prozent Marktanteil entsprach. Der Film „Marie fängt Feuer: Ungewisse Zukunft“ aus der Heimatfilmreihe mit Christine Eixenberger in der Hauptrolle holte 3,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (12,3 Prozent). RTL erreichte mit seinem „Extra Spezial: Warme Wohnung, volles Konto – So sparen Sie diesen Winter vierstellig!“ 1,70 Millionen (6,7 Prozent).