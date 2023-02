Vandalismus im Potsdamer Park Sanssouci: Polizei findet abgebrochenen Dreizack

Die Polizei hat den kupfernen Dreizack wiedergefunden, der in der vergangenen Woche von einer Neptunstatue im Potsdamer Park Sanssouci abgebrochen wurde.

Eine Zeugin habe Hinweise geben können, teilte die Polizei in Brandenburg an der Havel am Montag mit. Der zwei Meter lange Dreizack habe in einem Hinterhof gelegen.

Die Polizei untersucht ihn nun auf Spuren. Neben der Statue aus Marmor war an der Neptungrotte aus dem 18. Jahrhundert am Mittwoch auch eine andere Skulptur beschädigt worden, eine Najade. Wie die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg mitteilte, wurde ihr die Nase abgeschlagen. Auf die Schulter seien SS-Runen geschmiert worden.

Laut Polizei entstand ein Gesamtschaden von mindestens 66.500 Euro. Die Beamten baten um weitere Zeugenhinweise.