Vater ersticht Sohn - Tiefe Reue zum Prozessauftakt „Er fehlt mir so“, sagte der Vater, der seinen sechsjährigen Sohn getötet hat. Vor dem Kieler Landgericht begann jetzt der Prozess. dpa

Bösdorf -Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines sechsjährigen Kindes auf dem Campingplatz Bösdorf in Schleswig-Holstein hat der Vater die Tat gestanden und zutiefst bereut. „Es tut mir so unendlich leid, was passiert ist“, sagte der 40-jährige Mann aus Hamburg zum Auftakt des Sicherungsverfahrens vor dem Kieler Landgericht. Es sei ein Alptraum für alle, für den es keine Worte gebe, sagte er unter Tränen - „er fehlt mir so“.