Jordan Driskell, ein 31-jähriger Familienvater aus Kentucky, bringt derzeit die Internetgemeinde zum Toben. Im letzten Monat hat er ein Instagram-Video hochgeladen, das ihn mit seinen Fünflingen bei einem Spaziergang zeigt. Da es eine riesige Herausforderung ist, fünf Fünfjährige gleichzeitig im Auge zu behalten, leinte er die kleinen Racker kurzerhand aneinander. „Kommt und lauft eine Meile in meinen Schuhen“, betitelte er den Clip, welcher nun kontrovers diskutiert wird.

Kritiker werfen dem Vater vor, er würde seine Kinder wie Tiere halten. So heißt es beispielsweise: „Diese Kinder sind viel zu alt, um an der Leine geführt zu werden wie ein verdammter Hund“, schrieb ein Nutzer.

Ein weiterer Instagram-Nutzer kommentierte neckisch: „Werden Sie ihnen als Nächstes beibringen, wie man einen Schlitten zieht? Welcher von ihnen hat die rote Nase? Ist einer von ihnen ein Retter?“

Die kinderreiche Familie kann den Wirbel um die Rückhaltevorrichtung nicht nachvollziehen. Driskell und seine Frau Brianna sagen, es sei schwierig, ihre Kinder – Zoey, Dakota, Hollyn, Asher und Gavin – im Auge zu behalten, und würden sie regelmäßig zusammen anleinen, wenn sie Besorgungen machen, wie es in der New York Post heißt.

In dem Bericht heißt es weiter, dass es in den USA keine speziellen Gesetze geben würde, die das Anleinen von Kindern verbiete. Zumindest rechtlich ist der Vater demnach auf der sicheren Seite.

Ein Kinderarzt riet allerdings von der Praxis ab und sagte der Zeitschrift Good Housekeeping: „Ich bin nicht glücklich darüber, dass Kinder wie Haustiere angeleint werden.“ Er führte Sicherheitsbedenken an und erklärte weiter: „Als Vater von drei Kindern weiß ich sehr gut, wie schnell, impulsiv und unberechenbar Kinder sein können. Aber was Verletzungen angeht, würde ich mir Sorgen machen, dass sie sich verheddern oder ersticken könnten.“

Viele Eltern können die Anbindungspraktiken jedoch befürworten. So schrieb ein Nutzer auszugsweise unter das Video: „Tu, was du tun musst, damit die Babys in Sicherheit sind! Liebe ist das, was ich sehe. Keines von ihnen sieht gestresst aus. Gut für dich.“