Tesla-Chef Elon Musk ist nicht nur bekannt für seine unternehmerischen Tätigkeiten von der digitalen Sphäre bis ins Weltall. Zuletzt sorgte der 51-Jährige etwa für Schlagzeilen, weil er Vater von neun Kindern sein soll. Nun drängt sein eigener, 76 Jahre alter Vater, Errol Musk, zu ihm in den öffentlichen Fokus: Errol Musk soll zwei Kinder mit seiner 35-jährigen Stieftochter Jana Bezuidenhout bekommen haben. Dies berichtete die New York Post (NYP) am Donnerstag.

Das Kind soll bereits im Jahr 2019 zur Welt gekommen sein. Erst diese Woche habe Errol Musk jedoch seine Vaterschaft bestätigt. Er soll die Nachricht mit dem Satz kommentiert haben: „Der einzige Grund, warum wir auf der Welt sind, ist Fortpflanzung“.

Errol Musk hat die Mutter seiner Kinder selbst großgezogen

Errol Musk habe bereits einen weiteren, fünfjährigen Sohn mit seiner 41 Jahre jüngeren Stieftochter Jana gezeugt. Das Kind sei 2017 zur Welt gekommen, so die NYP. Insgesamt seien damit sieben Kinder von Errol Musk der Öffentlichkeit bekannt. Über die Nachricht seiner aktuellen Vaterschaft seien seine anderen Kinder „schockiert“ gewesen, so Musk Senior: „Sie finden es ein bisschen gruselig, weil es ihre Schwester ist. Ihre Halb-Schwester“.

Dem Bericht zufolge sollen die beiden nicht zusammen leben. Errol Musk soll mit Verweis auf den enormen Altersunterschied gesagt haben: Jeder Mann, der eine [jüngere] Frau heirate, selbst wenn er sich „lebhaft“ fühle, würde nach einer Weile merken, dass es eine „große Lücke“ gebe. Und diese Lücke könnte man wahrhaft als groß bezeichnen: Errol Musk hat die jetzige Mutter seiner zwei jüngsten Kinder selbst mit großgezogen.

Nach seiner Scheidung von Elons Mutter, Maye Haldeman Musk im Jahr 1979, heiratete Errol Musk Janas Mutter Heide Bezuidenhout, die bereits vier Kinder hatte, eines davon: die heute 35-jährige Jana. Sie war damals 4 Jahre alt. Errol und Heide bekamen zwei weitere Kinder, bis sie sich nach 18 Jahren scheiden ließen.

Mit seinem berühmtesten Sohn, Elon, habe er vor Jahren gebrochen. In einem Interview mit dem Magazin Rolling Stone beschrieb der enttäuschte Elon seinen Vater als einen „bösartigen“ und einen „abscheulichen Menschen“. Im selben Interview habe Elon Musk davon gesprochen, sein Vater „plane Böses“.

Errol Musk ist Multimillionär in Südafrika

„Er hat fast jedes Verbrechen begangen, das Sie sich vorstellen können“, soll Elon gesagt haben. „Fast alles Böse, was Sie sich vorstellen können, hat er bereits getan.“

Errol Musk lebt in Südafrika. Laut der NYP sei er dort bekannt als wohlhabender Ingenieur. Vor Jahrzehnten soll Errol drei Einbrecher in seinem Haus in Johannesburg erschossen haben. Er sagte später gegenüber einem Magazin, es sei Selbstverteidigung gewesen, er wurde nie verurteilt. Auch Errol Musk wurde früh reich. Offenbar war er Multimillionär, bevor er 30 Jahre alt war.