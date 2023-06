Vatikan: Letzte-Generation-Aktivisten zu Bewährung und 28.000 Euro Schadensersatz verurteilt

Ein Gericht im Vatikan hat zwei Aktivisten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation wegen des Festklebens an einer weltberühmten Statuen-Gruppe zu mehrmonatigen Bewährungsstrafen und mehr als 28.000 Euro Schadensersatz verurteilt.

Die Aktivisten der italienischen Sektion der Letzten Generation erhielten einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung der Gruppe zufolge vom erstinstanzlichen Gericht in Vatikanstadt eine neunmonatige Freiheitsstrafe auf Bewährung, zudem wurde ihnen die Zahlung von 28.000 Euro Schadensersatz und einer Geldbuße von 1620 Euro auferlegt.

Letzte Generation: Strafe „unverhältnismäßig und absurd“

Die zwei verurteilten Aktivisten hatten sich im Sommer 2022 in den Vatikanischen Museen an den Sockel der in der Antike angefertigten Laokoon-Gruppe festgeklebt. Die Letzte Generation erklärte, mit dem Urteil beweise der Vatikan als „eine der letzten absoluten Monarchien der Welt“ all seine „Scheinheiligkeit“. Die Strafe sei „unverhältnismäßig und absurd“ für „ein paar Tropfen Klebstoff auf einem Marmorblock“. Die Aktivisten kündigten Berufung an.

Unter Bezugnahme auf die Appelle von Papst Franziskus in Sachen Klimaschutz erklärte die Gruppe, die Aktivisten hätten mit ihrer Aktion nur „in den Blickpunkt rücken wollen, was der Papst schreibt und empfiehlt“.