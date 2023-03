Vatikan: Papst Franziskus geht es nach Lungenentzündung wieder besser

Papst Franziskus wurde mit Bronchitis in die Klinik eingewiesen. Die Sorge war groß. Am Donnerstagnachmittag gab der Vatikan Entwarnung.

Papst Franziskus geht es nach der ersten Nacht im Krankenhaus Gemelli von Rom besser. Das teilte Matteo Bruni, der Sprecher des Heiligen Stuhls, am Donnerstag mit. Das Oberhaupt der katholischen Kirche habe sich „gut erholt“, sagte Bruni. Sein Zustand „verbessert sich allmählich und er setzt die geplante Behandlung fort.“ Franziskus habe am Morgen einige Zeitungen gelesen und gearbeitet. In dem Privatappartement innerhalb der Klinik habe er in einer kleinen Kapelle gebetet und die Eucharistie empfangen.

Bruni machte keine Angaben dazu, wie lange Franziskus in dem Krankenhaus bleiben müsse. Am Mittwoch hatte er noch von „einigen Tagen“ gesprochen. Der Papst war zuvor wegen Atemproblemen in die Klinik nordwestlich des Vatikans gebracht worden. Am Abend vermeldete der Heilige Stuhl dann eine Atemwegsinfektion. Die Nachrichtenagentur Ansa berichtete am Donnerstag von einer Bronchitis. Eine Meldung des „Corriere della Sera“ über eine Lungenentzündung wurde von anderen Medien dementiert. Der Vatikan äußerte sich nicht dazu.