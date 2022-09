Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) macht den Weg für das 29-Euro-Ticket frei. Dementsprechend kommt das 29-Euro-Ticket ab Oktober bis Dezember für Berlin. Das teilte der VBB am Mittag mit.

Nach einem sogenannten Umlaufverfahren wird noch die Unterschrift der Aufsichtsratsmitglieder benötigt. Das gilt aber als Formsache. Das Ticket soll bis 31. Dezember 2022 für den Tarifteilbereich Berlin AB gelten und voraussichtlich ab 1. Oktober als 3-Monats-Abonnement ausgegeben werden. Kunden, die jetzt schon ein normales Abo haben, müssen sich das 29-Euro-Ticket nicht kaufen.

29-Euro-Ticket: Veto vom Landrat wurde zurückgenommen

Ein Problem konnte der Berliner Senat kurzfristig ausräumen. Der Landrat des Brandenburger Landkreises Märkisch-Oderland, Gernot Schmidt (SPD), hatte Einspruch gegen die Dringlichkeit der Sitzung eingelegt. Diesen Einspruch habe er zurückgezogen, sagte eine Sprecherin des Berliner Senats am Donnerstagmorgen. Landkreissprecher Thomas Berendt sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Landrat habe die geänderte Beschlussvorlage des Gremiums inzwischen einsehen können. Aus dem Papier gehe hervor, dass die Brandenburger an den entstehenden Kosten nicht beteiligt seien - also auch keine Nachteile hätten. (mit dpa)