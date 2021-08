Berlin - Die ARD hat in einem Instagram-Post ihres jungen Formats Funk Braunbären gegendert. In dem Beitrag heißt es: „Braunbären sind zu 75% Veganer:innen“. Instagram-Nutzer kritisieren das Gendern in Bezug auf Braunbären. Gegendert wird unter anderem mit Doppelpunkt, um neben Männern und Frauen Menschen mit einzuschließen, die sich beispielsweise weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühlen oder transsexuell sind. Damit soll durch Sprache kein Teil der Gesellschaft ausgeschlossen und so diskriminiert werden.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von funk (@funk) An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Instagram Um Inhalte aus Instagram anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Ob sich Braunbären weder männlich noch weiblich – also non-binär – oder im falschen Körper geboren fühlen können, ist unklar. Die Formulierung „zu 75 % Veganer:innen“ ist allerdings auch auf einer weiteren Ebene problematisch. Veganerinnen und Veganer essen keine tierischen Produkte – essen sie sie doch, ernähren sie sich nicht vegan, sondern carnivor.

Die Tagesschau gendert nicht

Eine Mehrheit der Deutschen lehnt gendergerechte Sprache ab. Dies hat eine Umfrage von Infratest Dimap im Mai ergeben. Demnach sprechen sich 65 Prozent der Bevölkerung gegen Doppelpunkt, Binnen-I und Sternchen in der Sprache aus. Der Wert ist im Vergleich zum Vorjahr sogar gestiegen. 2020 waren es noch 56 Prozent, die nichts vom Gendern hielten.

In öffentlich-rechtlichen Medien wird seit geraumer Zeit teilweise gegendert. Das Funk-Format beteiligt sich ebenfalls an der inklusiven Sprache. Die Tagesschau hingegen belässt es bei einem „Meine Damen und Herren“. Manche Firmen aber folgen den Befürwortern der Gender-Sprache: So hat die Fluggesellschaft Lufthansa die Grußformel Meine Damen und Herren“ durch ein schlichtes „Herzlich willkommen an Bord“ ersetzt.