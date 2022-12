Vegetarisches und Gans: Fest bei Brandenburgs Politikern

Potsdam -Brandenburgs Politiker freuen sich auf ein Weihnachtsfest im Kreis ihrer Familien - was auf den Tisch kommt, ist dabei ganz unterschiedlich. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke verbringt das Fest zuhause in Rheinsberg (Kreis Ostprignitz-Ruppin). „Zu uns nach Rheinsberg kommt die ganze Familie, alles in allem sechs Kinder“, sagte die Landtagspräsidentin der Deutschen Presse-Agentur. Da sie und ihr Mann Kinder aus früheren Ehen haben, ist es eine Patchwork-Familie. „Ich koche vegetarisch, damit alle das Gleiche essen können.“ Liedtkes Tochter ist Tierärztin, deshalb wird bei großen Familientreffen vegetarisch gekocht und gegessen.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) feiert das Weihnachtsfest zum ersten Mal mit einem neuen Familienmitglied. „Das Schönste an Weihnachten ist, dass wir gemeinsame Zeit mit der Familie verbringen können. In diesem Jahr ist das etwas ganz Besonderes, da mein Enkelsohn im Sommer geboren wurde“, sagte Woidke, der in Forst (Landkreis Spree-Neiße) zuhause ist. An Heiligabend will er einen Gottesdienst besuchen. „Höhepunkt ist die Weihnachtsgans im Kreise der Familie am 1. Feiertag.“ Und welche Geschenke gibt es? „Bei Geschenken bin ich mir mit meiner Frau einig: Das größte Geschenk ist, Zeit füreinander zu haben.“

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) feiert in recht großer Runde Heiligabend. „Seit über 25 Jahren verbringen wir Heiligabend in einem Kreis, der immer etwas über die Familie hinaus geht“, sagte sie. Dieses Jahr seien es 13 Personen, darunter drei Geflüchtete aus der Ukraine. Dabei laufe der Abend nach einem festen Ritual ab: „Um 17 Uhr gibt es Essen, zu dem alle etwas beisteuern.“ Es wird reichlich aufgetischt: In diesem Jahr gibt im Hause Nonnemacher frittierte Artischocken als Vorspeise, Schweinefilet im Blätterteig, für die Vegetarier einen Nussbraten, dazu einen großen grünen Salat. Danach werde gesungen und gespielt, sagte die Ministerin, die einen Sohn und zwei Töchter hat.