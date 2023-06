Zwischen 7 und 14 Uhr am Sonntag werden viele Straßen in Berlin gesperrt – das Velocity-Radrennen findet statt. Alle Infos zur Strecke.

In Berlin findet am Sonntag ein Radrennen für Jedermann statt.

Wegen des Radrennens Generali Velocity Berlin 2023 kommt es am Sonntag zu umfangreichen Straßensperrungen im gesamten Berliner Stadtgebiet. Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilt, wird es die meisten Sperrungen am 2. Juli zwischen 7 und 14 Uhr geben, einige Straßen sind aber bereits am Donnerstag und länger als bis Sonntagnachmittag gesperrt.

Zum Auf- und später Abbau in Tiergarten sind seit Donnerstagmorgen um 6 Uhr die Straße des 17. Juni zwischen Großer Stern und Ebertstraße sowie die Yitzhak-Rabin-Straße gesperrt. Diese Sperrungen werden am Dienstag, 4. Juli, um etwa 18 Uhr wieder aufgehoben.

Von Freitag, 30. Juni, um 18 Uhr bis Montag, 3. Juli, um 6 Uhr kommen folgende Sperrungen hinzu: Ebertstraße zwischen Scheidemannstraße und Behrenstraße

John-Foster-Dulles-Allee

Scheidemannstraße und Dorotheenstraße zwischen Heinrich-von-Gagern-Straße und Wilhelmstraße

Heinrich-von-Gagern-Straße

Paul-Löbe-Allee

Schon am Samstag, 1. Juli finden ab 11 Uhr auf der Straße des 17. Juni Rennveranstaltungen für Kinder über verschiedene Distanzen innerhalb der schon gesperrten Bereiche statt.

Nachmeldungen zum Velocity Berlin 2023 sind noch vor Ort im Rahmen der Startunterlagenausgabe für alle Wettbewerbe möglich – und zwar am Freitag von 14 bis 20 Uhr und am Samstag von 10 bis 19 Uhr im GENERALI VeloCity Berlin EXPO auf der Straße des 17. Juni, zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor. Ein Team besteht aus mindestens fünf und maximal acht Teammitgliedern.

Am Sonntag starten dann ab 8 Uhr die Rennen über verschiedene Distanzen. Start und Ziel ist jeweils die Straße des 17. Juni.

Die Sperrung der gesamten Rennstrecke beginnt um etwa 7 Uhr und ist kurz vor dem ersten Startschuss abgeschlossen. Die Freigabe erfolgt sukzessive nach der Durchfahrt der letzten Teilnehmenden und endet voraussichtlich gegen 14 Uhr.

Am Sonntag findet das Velocity Berlin 2023 statt. © velocity.berlin

Velocity Berlin 2023: Über diese Straßen verläuft die Rennstrecke Straße des 17. Juni vor dem Großen Stern

Ernst-Reuter-Platz

Otto-Suhr-Allee

Spandauer Damm

Charlottenburger Chaussee

Teltower Straße

Havelchaussee

Kronprinzessinnenweg

Hüttenweg

Onkel-Tom-Straße

Löhleinstraße

Thielallee

Königin-Luise-Straße

Grunewaldstraße

Albrechtstraße

Steglitzer Damm

Attilastraße

Manteuffelstraße

Boelckestraße

Katzbachstraße

Yorckstraße

Möckernstraße

Stresemannstraße

Anhalter Straße

Wilhelmstraße

Kochstraße

Rudi-Dutschke-Straße

Oranienstraße

Prinzenstraße

Heinrich-Heine-Straße

Köpenicker Straße

Michaelkirchstraße

An der Michaelbrücke

Lichtenberger Straße

Strausberger Platz

Karl-Marx-Allee

Alexanderstraße

Karl-Liebknecht-Straße

Torstraße

Tucholskystraße

Ziegelstraße

Friedrichstraße

Reinhardtstraße

Kapelle Ufer

Rahel-Hirsch-Straße

Alt-Moabit

Paulstraße

Spreeweg

zurück zur Straße des 17. Juni.

Für die verlängerte Strecke nach Brandenburg erfolgt zusätzlich ab der Löhnleinstraße die Sperrung von Thielallee, Habelschwerdter Allee, Drakestraße, Karwendelstraße, Finckensteinallee, Mühlenstraße, Schönower Straße, Machnower Straße, Zehlendorfer Damm, Bäkedamm, Potsdamer Allee, Potsdamer Damm, Potsdamer Straße, Seestraße, L77, L79, Großbeerener Landstraße, L794, Sputendorfer Straße, Am Bahnhof, Bahnhofstraße, Märkische Allee, Bundesstraße 101, Marienfelder Allee, Friedenfelser Straße, Marienfelder Allee, Großbeerenstraße, Rathausstraße und Alarichstraße. In Höhe Attilastraße schließt diese Strecke wieder an die 60-km-Strecke an.

Als Querungsmöglichkeiten für KFZ stehen Verkehrsteilnehmern folgende Bereiche zur Verfügung: Heerstraße im Bereich Stößenseebrücke

Stadtautobahnen A100, A103 und A115

Tiergartentunnel

Tunnel Grunerstraße Tunnel

Unter den Eichen

Das Queren der Strecke zu Fuß und mit dem Rad ist möglich, jedoch nur auf Weisung des Ordnerpersonals. Die Anweisungen des Ordnerpersonals sind zu befolgen.

Durch die Sperrung der Radstrecken werden zahlreiche Buslinien Straßenbahnlinien zeitweilig umgeleitet, zurückgezogen oder geteilt.