Venezolaner pflegen Fastnachtsbrauch vom Kaiserstuhl Gelebte alemannische Fastnacht in Südamerika? Gibt's doch nicht? Gibt's doch! dpa

Als Jokili verkleidete Menschen nehmen an einer Parade durch Colonia Tovar teil. Pedro Rances Mattey/dpa

Colonia Tovar -Die alemannische Fastnacht findet in diesen Tagen auch in Venezuela statt. Durch die Gemeinde Colonia Tovar, etwa 70 Kilometer westlich der venezolanischen Hauptstadt Caracas, ziehen dieses Wochenende Menschen in Jokili-Kostümen. Die Narrenfiguren sind ein alter Fastnachtsbrauch in Endingen am Kaiserstuhl im Südwesten Baden-Württembergs.