In Venezuela sind am Mittwoch Tausende Sicherheitskräfte mit einem Großeinsatz gegen ein Verbrechersyndikat in einem Gefängnis vorgegangen. 11.000 Soldaten und Polizisten umstellten die Haftanstalt Tocorón rund 140 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Caracas und stürmten das Gefängnis schließlich. „Die Justizvollzugsanstalt steht nun wieder unter der vollständigen Kontrolle des Staates, nachdem wir das Zentrum der Verschwörung zerschlagen haben“, sagte Innenminister Remigio Ceballos in der Nacht zum Donnerstag (Ortszeit).

In dem Gefängnis seien zahlreiche Waffen und Munition sichergestellt worden. Die Sicherheitskräfte haben Medienberichten zufolge ein Tunnelsystem, Restaurants, Bordelle, eine Diskothek, Lagerräume und sogar einen kleinen Zoo gefunden.

Die Justizvollzugsanstalt von Tocorón mit rund 7000 Häftlingen gilt als Zentrale des Verbrechersyndikats Tren de Aragua. Die mächtigste Bande Venezuelas ist in Drogenschmuggel, Schutzgelderpressung, illegalen Bergbau und die Schleusung von Migranten verwickelt. Zuletzt dehnte der Tren de Aragua seine Einflusszone auch auf Kolumbien, Peru und Chile aus.

Venezuela: Bandenchef forderte Schmiergeldzahlungen

Das Gefängnis von Tocorón soll de facto von dem Chef der Bande, Héctor Rusthenford Guerrero Flores alias „Niño Guerrero“, geführt worden sein. Wie die spanische Zeitung El País berichtete, soll Guerrero ein Jahrzehnt lang das Gefängnis geleitet haben. Guerrero soll laut El País und der peruanischen Zeitung La República wöchentlich Schmiergeldzahlungen von den Häftlingen gefordert haben, wenn sie am Leben bleiben wollten.

Obwohl der Großeinsatz von den Behörden als Erfolg bezeichnet wurde, ist die Festnahme von Guerrero nicht offiziell bestätigt worden. Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro gratulierte dennoch auf X (ehemals Twitter) den Sicherheitskräften zu dem „erfolgreichen Einsatz“ im Gefängnis. „Jetzt bereiten wir uns auf die zweite Phase der Befreiungsoperation Cacique Guaicaipuro vor. Wir gehen auf ein Venezuela ohne kriminelle Banden zu!“, erklärte Maduro auf X.