Internationaler Frauentag in Berlin: Diese Demos finden statt

Am 8. März wird wieder der Internationale Frauentag begangen. Tausende Demonstranten werden in Berlin für Frauenrechte auf die Straße gehen. Eine Übersicht.

Am Mittwoch werden Tausende Demonstranten zu Veranstaltungen anlässlich des Internationalen Frauentags in Berlin erwartet. Der 8. März ist in der Bundeshauptstadt seit 2019 ein gesetzlicher Feiertag. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben frei, Geschäfte, Schulen und Kindergärten bleiben an dem Tag geschlossen. Die Berliner Polizei rechnet mit großem Andrang bei den Kundgebungen. Eine Auswahl der größten Demos zum Frauentag im Überblick.

Invalidenpark: Gewerkschaftliche Demonstration zum internationalen Frauen*-kampftag

Die GEW ruft von 13 bis 15 Uhr zur Teilnahme an einer Demo unter dem Motto „Feministisch – Solidarisch – Gewerkschaftlich!“ im Invalidenpark auf. Zu der Veranstaltung sind laut Polizei Berlin 5000 Teilnehmende angemeldet.

Die Demonstranten sollen über den Boulevard Unter den Linden zum Bebelplatz ziehen, wo ab 15.30 Uhr eine Abschlusskundgebung stattfinden soll.

Bebelplatz: „Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung und gute Arbeit für Frauen“

Die Kundgebung am Bebelplatz wurde vom Bündnis für Sexuelle Selbstbestimmung von 14.30 bis 17 Uhr angemeldet. Es werden 1500 Teilnehmende erwartet.

Seid ihr bereit für den 8. März? Wir demonstrieren ab 13 Uhr mit @GEW_BERLIN & @_verdi und laden im Anschluss um 15.30 Uhr zur Kundgebung auf dem Bebelplatz ein. Kommt zahlreich! #8maerz #frauenkampftag pic.twitter.com/Yh6LxdCOAZ — Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung ♥ (@ProChoice_DE) February 15, 2023

Mariannenbrunnen in Kreuzberg: Fahrraddemo „Purple Ride“ für „FLINTA“

2000 Teilnehmende wurden bei der Berliner Polizei zu einer „queerfeministischen Fahrraddemo“ zwischen 12 und 15 Uhr angemeldet. Der „Purple Ride“ wird von Mariannenbrunnen in Kreuzberg starten und bis zum Frankfurter Tor in Friedrichshain gehen. Die Demo sei für „FLINTA“ (Frauen, Lesben, Inter-, nichtbinäre und Transpersonen).

Rosa-Luxemburg-Platz: Solidaritäts-Demo mit den Frauen im Iran

Ein weiterer Aufzug zum Internationalen Frauentag soll um 11 Uhr am Rosa-Luxemburg-Platz starten und um 13.30 Uhr am Platz der Republik enden. Motto der Veranstaltung ist laut Berliner Polizei „Feministinnen der Welt vereinigt euch“. Dabei handelt es sich um eine Veranstaltung aus Solidarität mit der feministischen Revolution im Iran. Zu der Demo werden 1000 Teilnehmende erwartet.

Eine weitere, etwas kleinere Demonstration aus Solidarität mit Frauen im Iran findet laut Berliner Polizei zwischen 13.30 und 16.30 Uhr statt. Die 400 erwarteten Demonstrierenden sollen dabei vom Potsdamer Platz bis zum Pariser Platz ziehen.

Am Platz des 18. März, hinter dem Brandenburger Tor, findet zudem um 13 Uhr eine Demonstration unter dem Motto „Frau, Leben, Freiheit“ statt, ebenfalls um Solidarität mit den Frauen im Iran und auch in Afghanistan auszudrücken.

Platz der Republik: Internationaler Frauentag „Gemeinsam sind wir mächtig“

Eine weitere große Demonstration soll von 12 bis 18 Uhr auf dem Platz der Republik in Berlin-Tiergarten stattfinden. Dazu sind laut Berliner Polizei 5000 Teilnehmende angemeldet.

Frankfurter Tor: Demo-Zug „Internationaler Frauentag – 8. März“

Zu einem großen Aufzug mit dem schlichten Motto „Internationaler Frauentag – 8. März“, angemeldet von einer Einzelperson, werden zwischen 14 und 19 Uhr 5000 Teilnehmende erwartet. Die Strecke geht vom Frankfurter Tor bis zur JVA für Frauen in der Alfredstraße in Berlin-Lichtenberg.

Spreewaldplatz: „Queerfeministische Demo“ zum 8. März

Am Abend findet überdies eine kleinere Veranstaltung mit 200 Teilnehmenden am Spreewaldplatz statt. Die „Queerfeministische Demo“ werde über den Bethaniendamm weiterziehen zum Rio-Reiser-Platz. Beginnen werde die Verantstaltung um 18 Uhr, enden gegen 22 Uhr.

Eine Sprecherin der Berliner Polizei wies darauf hin, dass Einsatzkräfte jede der Kundgebungen begleiten würden. Über den genauen Streckenverlauf der einzelnen Veranstaltungen und weitere Demonstrationen informiert die Polizei auf ihrer Internetseite.