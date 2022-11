Verband: Fischer sollen bis Frühjahr pausieren Bei der Umweltkatastrophe in der Oder sind massenweise Fische verendet. Es gibt noch Hechte, Welse und Zander, aber weit weniger. Die Berufsfischer sollen la... dpa

ARCHIV - Tote Fische treiben im Wasser des deutsch-polnischen Grenzflusses Oder im Nationalpark Unteres Odertal nördlich der Stadt Schwedt. Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Werder -Zur Erholung des Fischbestandes nach der Umweltkatastrophe in der Oder sollen Fischereibetriebe nun bis Mai 2023 nicht mehr in dem Fluss fischen. Das sagte der Geschäftsführer des Landesfischereiverbandes Brandenburg/Berlin (Werder), Lars Dettmann, am Dienstag der dpa. „Mit der Entschädigungsregelung haben die Fischer in Brandenburg die Möglichkeit, die Fischerei bis zum Frühjahr einzustellen, ohne pleite zu gehen.“ Dettmann sagte: „Es ist geboten, den Fischbestand erstmal in Ruhe zu lassen.,“