Verband: Wildbestand zurückgegangen - Weniger Tiere erlegt Jäger haben in Brandenburgs Wäldern in dieser Saison weit weniger Tiere geschossen als in den Jahren zuvor. Das teilte der Landesjagdverband am Mittwoch mit.... dpa

Michendorf -Jäger haben in Brandenburgs Wäldern in dieser Saison weit weniger Tiere geschossen als in den Jahren zuvor. Das teilte der Landesjagdverband am Mittwoch mit. Die Wildbestände seien dramatisch zurückgegangen. Nach Verbandsangaben gab es eine großangelegte Jagd etwa in der Uckermark (Revier Vietmannsdorf), bei der 50 Jäger „ohne Beute“ zurückgekommen seien.