Verbände: Berliner Kältehilfe für Obdachlose überfordert Das Kältehilfesystem für Obdachlose in Berlin ist aus Sicht der beteiligten Wohlfahrtsverbände in den vergangenen Monaten zunehmend an Grenzen gestoßen. „Der...

ARCHIV - Helfer sind mit den Wärmebus vom Deutschen Roten Kreuz unterwegs und sprechen mit zwei Obdachlosen. Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Berlin -Das Kältehilfesystem für Obdachlose in Berlin ist aus Sicht der beteiligten Wohlfahrtsverbände in den vergangenen Monaten zunehmend an Grenzen gestoßen. „Der Winter hat gezeigt: Das Berliner Kältehilfesystem ist überfordert“, sagte Diakonie-Vorständin Andrea Asch federführend für die Liga der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege am Donnerstag in Berlin.