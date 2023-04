Verbotene Palästinenser-Demo in Berlin: Polizei will nachmittags kontrollieren

Zwei Palästinenser-Demos in Berlin wurden verboten. Doch die Polizei ist trotzdem im Einsatz und will auch Sonntag mögliche Ansammlungen sofort auflösen.

Palästinenser-Demo in Berlin. Zwei dieser Veranstaltungen am Wochenende wurden verboten. Auch am Sonntag kontrolliert die Polizei die Einhaltung des Verbots. Ipon/imago