Verbraucherzentrale klagt gegen Parship: Das ist der Grund

Wer sich bei der Partnerbörse Parship anmeldet, kommt aus dem Vertrag nicht so leicht wieder raus - Glück in der Liebe hin oder her. Das Geschäftsmodell des Dating-Dienstes hat den Bundesverband der Verbraucherzentralen auf den Plan gerufen: Die Verbraucherschützer verklagen nun die Dating-Plattform. Die Partnerbörse versuche, ihre Kunden auf lange Zeit in teuren Verträgen festzuhalten, kritisiert die Verbraucherzentrale. Die Klage soll Nutzern dabei helfen, Verträge fristlos zu kündigen und zu Unrecht erhobene Beiträge zurückzufordern.

Wer Parship nutzen möchte, müsse für einige hundert Euro einen langfristigen Vertrag abschließen, so die Erklärung der Verbraucherzentrale weiter. Bis zum 28. Februar 2022 geschlossene Verträge verlängerten sich sogar um ein weiteres Jahr, wenn sie nicht frühzeitig gekündigt wurden. Viele Nutzer würden damit nicht rechnen.

Die Klage richtet sich gegen die PE Digital GmbH, die die Dating-Plattform Parship betreibt. 2020 machte das Unternehmen mit Sitz in Hamburg 144 Millionen Euro Umsatz.