Verbraucherzentrale warnt vor neuer Amazon-Abzocke

Vorsicht: Kunden werden derzeit von Betrügern aufgefordert, das Geld direkt an einen Händler zu überweisen, statt über Amazon zu bezahlen.

Die Verbraucherzentrale hat vor einer neuen Betrugsmasche gewarnt. Nach einem Einkauf über den Onlineversand Amazon erhalten Verbraucher offenbar vermehrt E-Mails von Verkäufern. Darin steht, dass es angeblich Probleme mit der Abwicklung der Zahlung gebe.

Statt über Amazon zu bezahlen, solle der Kunde das Geld direkt auf das Konto des Händlers überweisen – stellenweise sogar ins Ausland. Der Verbraucherschutz warnt: „Gehen Sie darauf nicht ein. Wickeln Sie Käufe immer direkt auf der Verkaufsplattform ab, niemals auf anderem Weg“. Werden Zahlungen nicht direkt über Amazon abgewickelt, haben Käufer keinerlei Handhabe gegenüber den Verkäufern. Spätere Geldforderungen können nicht über den Versandhändler zurückgeholt werden.

Kunden können sich jederzeit an den Verbraucherschutz wenden, falls ein Betrug vermutet wird. Die Beratung kann sowohl per Telefon als auch via Video oder vor Ort stattfinden.