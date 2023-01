Preiserhöhung bei DAZN: Verbraucherzentralen streben Sammelklage an Für viele Abonnenten von DAZN haben sich die Kosten verdoppelt. Nun dürfen sie womöglich auf eine Rückzahlung hoffen. Verbraucherschützer wollen klagen. dpa

DAZN berichtet unter anderem über die Champions League. dpa/Ina Fassbender

Berlin -Der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) will mit einer Sammelklage gegen die stark gestiegenen Abonnementkosten des Internet-Sportsenders DAZN vorgehen. „Die saftigen Preiserhöhungen“ bei DAZN seien für Sportfans nicht nur ärgerlich, sondern ohne Zustimmung auch rechtlich nicht zulässig, hieß es am Dienstag in einer vzbv-Erklärung.