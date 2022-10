Verbrenner-Aus ab 2035? Was auf Autofahrer zukommt Nach erbittertem Ringen hat sich die EU darauf geeinigt, dass neue Autos ab 2035 emissionsfrei sein müssen. Was diese Entscheidung für Autofahrer bedeutet. Von Marek Majewsky , dpa

Verbrenner-Motoren sind ab 2035 in der EU verboten. dpa/Marcel Kusch

Luxemburg -In gut 12 Jahren sollen alle Neuwagen in der EU emissionsfrei sein. Vertreter des Europaparlaments und der EU-Staaten haben sich am Donnerstagabend in Brüssel für diesen Schritt ausgesprochen. Was bedeutet die Entscheidung für Autofahrerinnen und Autofahrer? Die wichtigsten Fragen und Antworten: