Seit Ende Dezember sitzt der Ex-Profiboxer und selbsternannte Frauenfeind in U-Haft. Ihm wird unter anderem Menschenhandel und Vergewaltigung zur Last gelegt.

„Hassfluencer“ Andrew Tate: U-Haft in Rumänien verlängert

Influencer Andrew Tate nach einer Gerichtsverhandlung in Bukarest. AP/Alexandru Dobre

Die Untersuchungshaft für den als „König der Frauenfeinde“ bekannt gewordenen Influencer Andrew Tate und dessen Bruder Tristan Tate ist erneut verlängert worden. Wie die Sprecherin der rumänischen Staatsanwaltschaft zur Bekämpfung organisierter Kriminalität (DIICOT), Ramona Bolla, erklärte, gab ein Gericht in Bukarest dem Antrag ihrer Behörde statt, die U-Haft für beide bis zum 27. Februar zu verlängern.

Der 36 Jahre alte „Hassfluencer“ – ein Titel der auf Tates stark polarisierenden Online-Auftritt zurückgeht – und sein zwei Jahre jüngerer Bruder waren Ende Dezember in Rumänien festgenommen worden. Ihnen wird unter anderem Menschenhandel, Vergewaltigung und die Gründung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Zu den Opfern der beiden Briten sollen auch Minderjährige gehört haben.

Tate-Brüder bestreiten alle Anklagepunkte

Der Haftrichter hatte die Inhaftierung der beiden Brüder mit Fluchtgefahr und der Schwere der ihnen zur Last gelegten Straftaten begründet. Außer gegen die Tate-Brüder wird auch gegen zwei rumänische Frauen ermittelt. Ihr Anwalt bestritt am Dienstag im Gericht alle Anklagepunkte. Die rumänischen Ermittler waren Tate schon länger auf der Spur. Anfang 2021 hatten sie bereits eine Villa des Promis durchsucht, Ende Dezember gab es weitere Durchsuchungen.

Tate, der vor einigen Jahren mit seinem Bruder nach Rumänien gezogen war, ist wegen frauenfeindlicher Äußerungen inzwischen von mehreren Social-Media-Plattformen verbannt worden. Zuvor war der ehemalige Kickboxer mit seinen tabulosen und chauvinistischen Videos binnen kürzester Zeit zu einem weltweit bekannten Internetstar avanciert. So gab er im Zuge des sogenannten MeToo-Skandals um Harvey Weinstein den Opfern des US-Filmproduzenten die Schuld an dessen sexuellen Übergriffen.

Andrew Tate: Vom Reality-Star zum „Hassfluencer“

Vor allem auf den Plattformen TikTok und Twitter präsentiert sich der ehemalige „Big Brother“-Teilnehmer einer jüngeren – vorwiegend männlichen – Zielgruppe als eine Art Selbsthilfe-Coach und gibt Ratschläge zum Reichwerden und dem vermeintlich richtigen Umgang mit Frauen.

„Die Welt versucht dir zu sagen, dass du nicht wütend sein sollst“, schrieb Tate noch am Freitagabend – wohl aus der U-Haft in Bukarest – auf Twitter. „Wütende Männer bringen Dinge zu Ende. Sei wütend, du bist ein fetter Verlierer ohne Geld.“ Britische Medien berichteten im Zusammenhang mit den Aussagen des 36-Jährigen von einer Zunahme frauenfeindlicher Übergriffe durch dessen Zuschauerschaft auf Schulhöfen.

Tate, der auch die US-Staatsbürgerschaft hat, war 2016 im bekannten Reality-Format „Big Brother“ aufgetreten und stand so erstmals in der Öffentlichkeit. Er wurde aus der Sendung ausgeschlossen, nachdem ein Video aufgetaucht war, in dem er eine Frau mit einem Gürtel auspeitscht und anschließend mit der Faust ins Gesicht schlägt.