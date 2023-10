Sperrung am Berliner Südkreuz: Verdächtiger Koffer löst Polizeieinsatz aus

Wegen eines verdächtigen Koffers ist es am Donnerstagmorgen am Bahnhof Südkreuz zu Verspätungen und Zugausfällen gekommen. Wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte, wurde an dem Bahnhof im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg ein vermeintlich herrenloser Koffer gefunden, der für eine weitläufige Sperrung im Bereich des Bahnhofs sorgte.

Die Bundespolizei stellte zudem den Nah- und Fernverkehr ein. Zahlreiche Züge und S-Bahnen waren von der Sperrung betroffen. Ein Entschärfer untersuchte den verdächtigen Gegenstand – und gab kurze Zeit später die Entwarnung. Gegen 9.30 Uhr konnte der Zugverkehr wieder aufgenommen werden. Es kommt derzeit noch zu einzelnen Ausfällen und Verspätungen.