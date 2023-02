Verdächtiger Koffer vor Flughafen BER entdeckt Ein verdächtiger Koffer hat am S-Bahnhof am Flughafen BER einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei Berlin berichtete, untersuchte der Entschärfungsdie... dpa

Berlin -Ein verdächtiger Koffer hat am S-Bahnhof am Flughafen BER einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei Berlin berichtete, untersuchte der Entschärfungsdienst am Dienstagabend nach Räumung des Bahnhofs einen alleinstehenden Koffer an einem Bahnsteig vor dem Terminal 1-2 des Flughafens. Ein Gefahrenverdacht wurde nicht bestätigt.