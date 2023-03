Schüsse auf Zeitungsboten: Verdächtiger in Berlin festgenommen Ein Mann soll in Nordrhein-Westfalen mit einem Gewehr auf einen Zeitungsboten geschossen haben. Polizisten verfolgten den mutmaßlichen Täter bis nach Berlin. dpa

Ein Polizist führt einen Verdächtigen in Handschellen ab (Symbolbild). Imago/Jochen Tack

Hattingen -Nach den Schüssen auf einen Zeitungsboten in Hattingen (Nordrhein-Westfalen) ist ein Verdächtiger in Berlin festgenommen worden. Die Mordkommission habe die Spur des 32-jährigen Oberhauseners bis in die Hauptstadt verfolgen können, teilte die Polizei am Montag mit. Dort griff ein Spezialeinsatzkommando zu.