Verdachtsfälle wegen Kindeswohlgefährdung in Kitas gestiegen In Kindertageseinrichtungen kommt es häufiger zu Meldungen zu grenzüberschreitendem Verhalten von Kita-Mitarbeitern. Der Anstieg der Verdachtsfälle 2022 ist ... dpa

Potsdam -Die Zahl von Verdachtsfällen von Gefährdung des Kindeswohls in Kindergärten und -horten Brandenburgs ist im vergangenen Jahr sprunghaft gestiegen. Wie das Sozialministerium in Potsdam auf eine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion mitteilte, wurden im vergangenen Jahr 245 Vorkommnisse in den Einrichtungen gemeldet, 76 mehr als ein Jahr zuvor. Das führte zu 33 Strafanzeigen, 6 mehr als im Jahr 2021. Die mutmaßlichen Opfer waren Kinder, jünger als acht Jahre alt.